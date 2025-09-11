Suedia, cel mai nou aliat NATO, oferă Ucrainei un ajutor de peste 7 miliarde de euro. "Consolidăm și securitatea Suediei"

Guvernul Suediei a anunțat că va oferi Ucrainei un ajutor militar de circa 80 de miliarde de coroane (echivalentul a circa 7,3 miliarde de euro), în anii 2026 și 2027. Suedia este cel mai nou aliat NATO.

Potrivit site-ului SVT Nyheter, ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, a anunțat, la data de 11 septembrie 2025, "un nou sprijin pentru Ucraina în valoare de puțin peste nouă miliarde de coroane". De asemenea, guvernul Suediei "a decis un cadru pentru anii următori, până în 2027, dorind să cheltuie încă 70 de miliarde de coroane pentru sprijinirea Ucrainei".

"Ucraina este cea mai importantă prioritate a politicii externe a Suediei", a declarat ministrul Apărării, Pål Jonson, într-o conferință de presă.

Acest pachet de ajutor, de 9,2 miliarde de coroane, este cel de-al 20-lea oferit Ucrainei din partea Suediei. Acesta include, printre altele, încă 18 sisteme de artilerie Archer. De asemenea, pachetul include muniție, un sistem radar mobil de coastă, remorchere cu lansatoare de grenade, precum și un sistem de arme pentru "ambarcațiunea de luptă 90", care a fost furnizată anterior în sprijinul Ucrainei.

"Atunci când consolidăm apărarea navală a Ucrainei, consolidăm și securitatea Suediei", a subliniat Mikael Oscarsson, purtătorul de cuvânt al politicii de apărare.

În total, sprijinul suedez pentru Ucraina a ajuns acum la peste 100 de miliarde de coroane (peste 9 miliarde de euro), de când Rusia a atacat Ucraina, în februarie 2022. Potrivit Institutului Kiel, Suedia este al cincilea cel mai mare donator către Ucraina, dintre țările membre ale UE.

