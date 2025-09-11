Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Suedia, cel mai nou aliat NATO, oferă Ucrainei un ajutor de peste 7 miliarde de euro. "Consolidăm și securitatea Suediei"

Autor: Mihai Diac
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 19:15
362 citiri
Suedia, cel mai nou aliat NATO, oferă Ucrainei un ajutor de peste 7 miliarde de euro. "Consolidăm și securitatea Suediei"
Soldați pe front în Ucraina - FOTO X / Volodimir Zelenski

Guvernul Suediei a anunțat că va oferi Ucrainei un ajutor militar de circa 80 de miliarde de coroane (echivalentul a circa 7,3 miliarde de euro), în anii 2026 și 2027. Suedia este cel mai nou aliat NATO.

Potrivit site-ului SVT Nyheter, ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, a anunțat, la data de 11 septembrie 2025, "un nou sprijin pentru Ucraina în valoare de puțin peste nouă miliarde de coroane". De asemenea, guvernul Suediei "a decis un cadru pentru anii următori, până în 2027, dorind să cheltuie încă 70 de miliarde de coroane pentru sprijinirea Ucrainei".

"Ucraina este cea mai importantă prioritate a politicii externe a Suediei", a declarat ministrul Apărării, Pål Jonson, într-o conferință de presă.

Acest pachet de ajutor, de 9,2 miliarde de coroane, este cel de-al 20-lea oferit Ucrainei din partea Suediei. Acesta include, printre altele, încă 18 sisteme de artilerie Archer. De asemenea, pachetul include muniție, un sistem radar mobil de coastă, remorchere cu lansatoare de grenade, precum și un sistem de arme pentru "ambarcațiunea de luptă 90", care a fost furnizată anterior în sprijinul Ucrainei.

"Atunci când consolidăm apărarea navală a Ucrainei, consolidăm și securitatea Suediei", a subliniat Mikael Oscarsson, purtătorul de cuvânt al politicii de apărare.

În total, sprijinul suedez pentru Ucraina a ajuns acum la peste 100 de miliarde de coroane (peste 9 miliarde de euro), de când Rusia a atacat Ucraina, în februarie 2022. Potrivit Institutului Kiel, Suedia este al cincilea cel mai mare donator către Ucraina, dintre țările membre ale UE.

Belarusul a eliberat 52 de deținuți străini, la cererea președintelui SUA. Declarație surpriză a lui Lukașenko: "Să fim alături de Trump"
Belarusul a eliberat 52 de deținuți străini, la cererea președintelui SUA. Declarație surpriză a lui Lukașenko: "Să fim alături de Trump"
Republica Belarus, aliată a Rusiei, a eliberat joi, 11 septembrie 2025, 52 de deținuți de diferite naționalități, după un apel în acest sens al președintelui Statelor Unite, Donald Trump....
Dispută între Budapesta și Varșovia, după invazia dronelor rusești. Soluția este o pace rapidă în Ucraina, susține Orbán. "Nu, Viktor", răspunde ministrul polonez de Externe
Dispută între Budapesta și Varșovia, după invazia dronelor rusești. Soluția este o pace rapidă în Ucraina, susține Orbán. "Nu, Viktor", răspunde ministrul polonez de Externe
Un schimb de replici în contradictoriu s-a iscat între oficiali din Ungaria și Polonia, după ce, aparent, Ungaria și-a anunțat solidaritatea cu Polonia în contextul invaziei de drone venite...
#ajutor Ucraina, #suedia, #Ucraina UE, #ajutor militar Ucraina, #ajutor militar, #artilerie, #aparare ucraina, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au luat decizia finala: OUT cu selectionerul! Primul nume contactat e unul urias
ObservatorNews.ro
Un politist si fiul lui de 14 ani, morti pe o sosea din Maramures. Agentul ar fi fortat o depasire
DigiSport.ro
Gata! Inca un "NU" pentru jucatorul care a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Belarusul a eliberat 52 de deținuți străini, la cererea președintelui SUA. Declarație surpriză a lui Lukașenko: "Să fim alături de Trump"
  2. FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk. Se solicită ajutotul cetățenilor pentru identificarea lui FOTO
  3. Bulgarii cred că țara lor este în pericol mai mare decât Polonia. "Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru"
  4. Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure
  5. Suedia, cel mai nou aliat NATO, oferă Ucrainei un ajutor de peste 7 miliarde de euro. "Consolidăm și securitatea Suediei"
  6. Andrei Caramitru, atac violent la fanii lui Putin din România: "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua"
  7. Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor
  8. Trump și-a trimis din nou emisarul la Kiev. Keith Kellogg era în drum spre Ucraina când dronele rusești au violat spațiul aerian polonez
  9. Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
  10. Un avion american B-2 testat o nouă bombă sub nasul Rusiei. Arma este făcută să distrugă nave