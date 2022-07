Cum explică SUA trimiterea continuă a sute de milioane de dolari în Ucraina. „Angajamentul nostru este ferm”

SUA vor trimite un ajutor umanitar suplimentar Ucrainei în valoare de 360 milioane de dolari destinat în special pentru asigurarea populaţiei cu hrană, apă potabilă, asistenţă economică şi adăposturi, printre altele, a anunţat sâmbătă, 9 iulie, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken.

"Angajamentul nostru faţă de poporul ucrainean este ferm", a subliniat Blinken într-un mesaj pe contul său de Twitter, adăugând că banii "vor ajuta oamenii din Ucraina şi refugiaţii care au fost forţaţi să-şi părăsească ţara din cauza războiului brutal rusesc".

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war.