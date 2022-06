Voluntar în Africa. Românii care construiesc case, sapă fântâni și susțin o școală cu 200 de copii FOTO

O organizaţie din România este implicată de peste 10 ani în activități sociale și educaționale în Africa. Kalahari New Hope susține, prin intermediul unor voluntari și cu ajutorul unor donații din țara noastră și SUA, adulți și copii din Namibia, una dintre cele mai sărace țări africane.

Oamenii sunt ajutaţi să devină agricultori şi să crească animale în gospodărie. De asemenea, sunt construite locuinţe, şcoli şi clinici sanitare. În domeniul educaţiei, fundaţia susţine Şcoala Kalahari New Hope, înfiinţată în anul 2009 unde sunt înregistraţi aproape 200 de elevi, de la vârsta preşcolară până la clasa a 7-a. Există şi proiectul ”susţine un copil” prin intermediul căruia pot fi făcute donaţii de 15 euro, bani în schimbul cărora copilul primeşte hrană zilnică, îmbrăcăminte şi accesorii şcolare. Pe lângă ajutor, fundația are și o misiune religioasă, respectiv de a promova creștinismul în rândul populației locale.

”Școala oferă elevilor toate cele necesare participării la activitățile educative, iar pe lângă aceasta acoperă și nevoile lor de bază. Astfel, elevii școlii KNH Primary School primesc haine, uniforme, rechizite, caiete, ghiozdane, încălțăminte, mâncare etc. De la grădiniță și până la clasa a III-a, copiii au parte de câteva învățătoare, care predau engleză, matematică, arte, religie, sport și cunoașterea mediului. Începând cu clasa a IV-a, copii au câte un profesor pentru fiecare subiect în parte”, astfel este prezentată școala privată înființată în Namibia de ONG-ul românesc.

Foto: Kalahari New Hope

Modul de desfășurare al activităților școlare diferă de la an la an în funcție de numărul de profesori implicați. Pentru o bună desfășurare a activităților este nevoie de un număr aproximativ de 11 profesori dornici să se implice pentru cel puțin un an, motiv pentru care nevoia de voluntari și oameni instruiți în domeniu este una permanentă.

În Africa, datorită distanțelor mari oamenii poartă pe umeri apa și lemnele. Acest lucru s-a îmbunătățit în unele sate unde ONG-ul a reușit să doneze câte o căruță cu măgari. ”În Africa o bicicletă este un lux pe care mai nimeni nu și-l permite. Am reușit cu sprijinul celor care au donat achiziționarea unor biciclete pe care le-am dăruit liderilor. În continuare ne dorim achiziționarea de 150 măgăruși, 75 căruțe și biciclete”, susțin reprezentanții asociației.

Foto: Kalahari New Hope

În Kalahari, cei mai mulți boșimani trăiesc în colibe tradiționale. De-a lungul anilor, ONG-ul a finanțat case din cărămidă, cu ciment, al căror preț ajunge la aproximativ 2000 de euro. Începând cu anul 2020 s-a început construcția de case tradiționale, în stil boșiman, care costă aproximativ 350 de euro.

Prin intermediul acestei asociații, un voluntar din Alba a fost prezent în ultimii ani, timp de câteva luni, în Africa. Codău Natanael are 27 ani şi este originar din comuna Ohaba.

Foto: Kalahari New Hope

”Am fost voluntar în cadrul fundaţiei de misiune Kalahari New Hope România, care are o activitate frumoasă prin proiectele de construcţii de case, grădini, fântâni şi nu în ultimul rând în ajutorarea unor oameni aflaţi la limita existenţei. Cu teamă am pornit pe acest drum neştiind cum să mă raportez situaţiilor noi apărute având în vedere că timp de trei săptămâni nu m-a părăsit şocul schimbării culturale”, spune tânărul din Alba.

Foto Facebook

Zona în care a stat acesta este una foarte aridă, cu puţine fântâni, care oricum au cantităţi reduse de apă, unde hrană este foarte puţină, iar oamenii ”se hrănesc cu tot ce este digerabil”. Avantajul secetei, dacă se poate spune aşa, este acela că zona nu este lovită aşa puternic de boli că malaria sau ebola. În perioada petrecută în Africa, pe lângă activitatea de ajutorare a oamenilor şi comunităţilor locale, acesta a fost implicat şi în acţiuni de misionariat creştin.

