Peste 600.000 de români au primit ajutor pentru facturile la energie. Cum mai pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:04
144 citiri
Peste 600.000 de români au primit ajutor pentru facturile la energie. Cum mai pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin
Portofel gol FOTO Pixabay

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat marți, 28 octombrie, că a efectuat o nouă tranșă de plăți pentru 628.173 de beneficiari ai tichetului de energie, pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente lunii septembrie.

Valoarea totală a acestor plăți se ridică la peste 34 de milioane de lei.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranșă de plăți pentru 628.173 de beneficiari ai tichetului de energie, reprezentând sprijin acordat conform OUG nr. 35/2025 privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente lunii septembrie 2025. Valoarea totală a acestor plăți se ridică la peste 34 de milioane de lei.

Beneficiarii care au primit sumele în conturile de mandat pentru plata facturilor se pot prezenta la oficiile poștale cu factura emisă de furnizorul de energie și pot utiliza banii pentru plata consumului de energie electrică din luna septembrie.

Începând cu jumătatea lunii septembrie 2025, când a fost efectuată prima plată, ANPIS a transferat în conturile de mandat peste 93 de milioane de lei pentru aproximativ 632 de mii de beneficiari ai acestui sprijin financiar, destinat plății facturilor de energie electrică”, se arată într-un comunicat de presă

Sprijinul financiar se acordă până la 31 martie 2026.

„Cererile pentru tichetul de energie se pot depune oricând, online (EPIDS) sau fizic, la primării și oficiile poștale. La achitarea facturii în oficiile poștale nu trebuie prezentat tichetul, ci factura emisă de furnizorul de energie electrică.

Pentru informații suplimentare și asistență privind procesul de solicitare și utilizare a tichetului de energie, beneficiarii pot contacta Call-center-ul ANPIS la 021.9309”, mai transmite sursa citată.

Reforma la ASF înseamnă cu 39 mai puțini angajați din cei peste 500. O reducere de 7,8%. Șeful instituției se laudă chiar că unii ar pleca „din proprie inițiativă”
Reforma la ASF înseamnă cu 39 mai puțini angajați din cei peste 500. O reducere de 7,8%. Șeful instituției se laudă chiar că unii ar pleca „din proprie inițiativă”
Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, audiat marţi în Comisiile parlamentare de buget şi muncă, a anunţat că, în urma aplicării Legii 145/2025, la ASF...
Câți români spun că susțin privatizarea companiilor de stat din sectorul energetic. Paradoxul care reiese dintr-un sondaj recent
Câți români spun că susțin privatizarea companiilor de stat din sectorul energetic. Paradoxul care reiese dintr-un sondaj recent
Un sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda Strategic Thinking Group, a relevat faptul că majoritatea românilor sunt în favoarea proprietății statului în sectorul energetic, deși cred...
#ajutor, #facturi energie electrica, #ajutor energie , #factura energie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
"Si medicii au limite". Mesajul emotionant transmis de Colegiul Medicilor dupa moartea Stefaniei Szabo

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reforma la ASF înseamnă cu 39 mai puțini angajați din cei peste 500. O reducere de 7,8%. Șeful instituției se laudă chiar că unii ar pleca „din proprie inițiativă”
  2. Peste 600.000 de români au primit ajutor pentru facturile la energie. Cum mai pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin
  3. Câți români spun că susțin privatizarea companiilor de stat din sectorul energetic. Paradoxul care reiese dintr-un sondaj recent
  4. O companie low-cost repune în vânzare abonamentul cu zboruri nelimitate. În ce constă oferta valabilă un an în zeci de țări
  5. Partidele nu se uită la bani când vine vorba despre presă și propagandă. Sumele din subvenții cheltuite în acest scop în 2025
  6. De la geopolitică la buzunarul românilor. Cum este percepută criza energetică din Europa în țara noastră SONDAJ
  7. Cristian Bușoi dezvăluie „elefantul din cameră”: Lukoil nu este singura companie cu acționariat rusesc din România. Caramitru acuză direct: sistemul energetic e la ruși
  8. Comisarul European pentru Economie sugerează că nu e 100% sigur că România se poate înscrie în ținta de deficit fiscal excesiv. Când se va stabili dacă acest lucru e posibil
  9. Studiu Cambridge și Meta: Televizoarele 8K nu aduc aproape niciun beneficiu vizual real față de 4K
  10. Google neagă existența unei breșe de securitate în Gmail: „Conturile utilizatorilor sunt sigure”