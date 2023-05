Al Bano a aflat ce s-a întâmplat cu fiica lui dispărută în urmă cu 30 de ani: "Acum știu adevărul"

Al Bano și Romina Power au trecut printr-o dramă tulburătoare. În ajunul anului 1994, fiica lor Ylenia a dispărut fără urmă.

Aproape 30 de ani au trecut de când Ylenia Maria, una dintre cele trei fiice ale cuplului Al Bano și Romina Power, a dispărut fără urmă. Se întâmpla la New Orleans chiar înaintea trecerii dintre ani.

Al Bano Carrisi și-a căutat fiica cu disperare, dar în 2013 a solicitat ca aceasta să fie declarată moartă.

Motivul? Solistul e convins că știe ce s-a întâmplat cu fiica ei. Într-un interviu acordat Corriere della Serra el a dezvăluit totul:

“Era o fată extraordinară. A studiat la King College din Londra și știa engleza, franceza, spaniola, portugheza. A fost cu noi la Moscova, când am avut 18 concerte, și începuse să învețe și rusa.

Apoi, ne-a însoțit și în Statele Unite. Am plecat de la Los Angeles la New Orleans și acolo a avut întâlnirea fatidică”.

“Vagabonzii, artiștii stradali... Îmi amintesc de un negru, îl cheamă Masakela", mărturisește el.

„Într-o după-amiază am rămas cu Ylenia pentru că observasem ceva ciudat. Dintr-o dată ea a început să alerge, iar eu eram în spatele ei, iar ea striga: Bărbatul ăla vrea să mă rănească, iar bărbatul acela eram eu”, a povestit el în Corriere.

„E clar că era o problemă cu drogurile”, spune el. „Într-o altă seară a dispărut și nu am mai găsit-o până la 8 dimineața. Ea i-a spus mamei ei că în noaptea aceea și-a riscat viața în apele fluviului Mississippi”, povestește el.

Ylenia Clarrisi a mers apoi în Belize, pentru că voia să scrie o carte despre oamenii străzii și considera că Belize e patria acestora. S-a întors dezamăgită la New Orleans.

Și apoi a venit data sumbră, Revelionul anului 1994. "Am reconstituit acea noapte oră de oră. Am vorbit cu martori. L-am întâlnit pe Masakela, care fusese în închisoare, dar a negat orice vinovăție. Am interogat ultima persoană care o văzuse, paznicul portului”, explică el.

După acea conversație, adevărul a fost limpede pentru solistul italian. Paznicul i-a spus că a avertizat-o pe Ylenia că stă prea aproape de apă. Nu poți să stai aici, i-a spus paznicul. Dar Ylenia a răspuns: Eu aparțin apelor și s-a scufundat în râu, înotând în stilul fluture.

"Atunci am înțeles că paznicul spunea adevărul, pentru că Ylenia spunea această frază în copilărie înainte de a sări în apă și înota mereu în stil fluture. Dar Mississippi nu iartă", dezvăluie Al Bano. "Romina nu a vrut niciodată să accepte. Dar așa a fost", spune cântărețul.

Al Bano și Romina au divorțat în 199 9

În 1970, Albano Antonio Carrisi s-a căsătorit cu Romina Power. Cei doi au format un cuplu pe scenă și în afara ei până în 1999, când au divorțat.

Ei au un băiat, Yari (născut în 1973), și trei fete, Ylenia Maria (1970, care a dispărut la New Orleans in 1994), Cristel Chiara (1985) și Romina Iolanda (1987).

În ultimii ani, Al Bano și Romina au mai concertat împreună de câteva ori.