Drama din viața cuplului Al Bano și Romina Power: "Ea nu a vrut niciodată să accepte"

În 1970, Albano Antonio Carrisi s-a căsătorit cu Romina Power. Cei doi au format un cuplu pe scenă și în afara ei până în 1999, când au divorțat.

Ei au un băiat, Yari (născut în 1973), și trei fete, Ylenia Maria (1970, care a dispărut la New Orleans in 1994), Cristel Chiara (1985) și Romina Iolanda (1987).

În ultimii ani, Al Bano și Romina au mai concertat împreună de câteva ori.

Al Bano a dezvăluit de ce a divorțat de Romina: „O spun pentru prima dată: problema era marijuana. Romina fuma acea mizerie de până la patru ori pe zi. Și o făcea de ani de zile, chiar înainte de moartea Yleniei. Era o altă femeie. Ea fuma și era veselă, odată ce efectul se termina, a devenea tristă și izbucnea în plâns. Era de nerecunoscut. Nu mai exprima acel atașament față de lucruri, nu mai avea pasiune pentru viață, pentru ceea ce am trăit și am construit în toți acei ani. A fost începutul sfârșitului”, a declarat artistul.

Drama din viața familiei

Al Bano și Romina Power au trecut printr-o dramă tulburătoare. În ajunul anului 1994, fiica lor Ylenia a dispărut fără urmă.

Cântărețul este convins că fiica lor, care avea probleme cu drogurile, a murit înecată în apele râului Mississippi, însă Romina nu a putut niciodată se împace cu această idee.

"Am reconstituit acea noapte oră de oră. Am vorbit cu martori. Am interogat ultima persoană care o văzuse, paznicul portului”, explică el.

După acea conversație, adevărul a fost limpede pentru solistul italian. Paznicul i-a spus că a avertizat-o pe Ylenia că stă prea aproape de apă. Nu poți să stai aici, i-a spus paznicul. Dar Ylenia a răspuns: Eu aparțin apelor și s-a scufundat în râu, înotând în stilul fluture.

"Atunci am înțeles că paznicul spunea adevărul, pentru că Ylenia spunea această frază în copilărie înainte de a sări în apă și înota mereu în stil fluture. Dar Mississippi nu iartă", dezvăluie Al Bano. "Romina nu a vrut niciodată să accepte. Dar așa a fost", spune cântărețul.

Ads