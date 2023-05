Romanii nu mai fac față cheltuielilor și își caută al doilea job. Domeniile în care poți să iei peste 1.000 de euro de la un part-time

Cele mai bine plătite joburi part-time sunt în IT sau HoReCa FOTO Pixabay

Puterea de cumpărare tot mai scăzută împinge românii să-și ia un al doilea job. Fie în timpul weekend-ului, fie după program, datele recente arată că oamenii sunt dispuși să lucreze în plus.

Venitul suplimentar poate depăși 1.000 de euro pe lună, în funcție de orele muncite și de domeniu.

Cele mai bine plătite joburi part-time sunt în IT sau HoReCa.

Sorina Faier, specialist în resurse umane, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com fenomenul.

„În zilele noastre, mulți români se confruntă cu provocări financiare din ce în ce mai mari, iar unul dintre modurile prin care își pot îmbunătăți situația financiară este prin obținerea unui al doilea loc de muncă. Această nevoie acută de a avea bani suplimentari reprezintă principalul motiv pentru care mulți români optează pentru un al doilea job.

Din păcate, în România, veniturile obținute dintr-un singur loc de muncă nu sunt întotdeauna suficiente pentru a acoperi cheltuielile de zi cu zi, mai ales în contextul actual, în care inflația a crescut semnificativ si implicit costurile de trai. În aceste condiții, obținerea unui al doilea venit pare a fi o soluție viabilă pentru a face față acestei probleme.

Recent, un studiu realizat de o agenție de recrutare a dezvăluit că cel mai comun job în cel de-al doilea loc de muncă este cel de șofer taxi/ride sharing, urmat de cel de casier și cel de lucrător comercial. De asemenea, mulți români aleg să ofere meditații în privat, freelanceri, sau să presteze servicii de curierat”, a declarat Sorina Faier, specialist în resurse umane.

Expertul atrage atenția că un program încărcat poate duce la epuizare.

„Având în vedere acestea, putem observa că, indiferent de domeniul de activitate, există o nevoie crescută pentru un al doilea loc de muncă în România. Cu toate acestea, în ciuda faptului că mulți români încearcă să își îmbunătățească situația financiară prin această metodă, este important să reținem că acest lucru poate avea în mod inevitabil un impact negativ asupra vieții personale și profesionale ajungându-se la epuizare fizică și psihică și burn-out”, spune specialistul în HR.

Sorina Faier este de părere că și domeniul HoReCa este la mare căutare printre cei interesați de un venit suplimentar.

„Alte opțiuni de muncă populare part-time sau a doua activitate din România sunt cele în sectorul serviciilor - cum ar fi în domeniul hotelier, unde sunt disponibile diverse posturi, cum ar fi bucătar, ospătar, barman, recepționer sau curățenie. Aceste joburi nu necesită nicio experiență și pot fi o sursă binevenită de venit.

O altă opțiune populară este activitatea de freelance prin intermediul platformelor online. Acestea oferă numeroase posibilități de ocupare a timpului liber prin lucrul la distanță și desfășurarea de activități de programare, design grafic, redactare și traducere.

Mai mult, există și joburile din sectorul comercial, cum ar fi agenții de vânzări sau promotori, unde trebuie să fiți capabili să comunicați bine și să oferiți un serviciu excelent clienților.

De asemenea, pentru cei care sunt pasionați de arte și design, există posibilitatea de a deveni fotograf, grafician sau chiar un artist de stradă.

Este important să alegi un al doilea job care să fie potrivit pentru calificările și abilitățile tale, în timp ce încă poate fi distractiv, satisfăcător dar sa fii atent și la timpul tău liber destinat relaxării”, a adăugat Sorina Faier.

Veniturile nu sunt de neglijat.

„Ca și ospătar part-time poți câștiga aproximativ 1.000 de euro în plus incluzând tips-ul, ca și taximetrist similar. Dacă optezi pentru joburi în social media poți câștiga și 1.500 euro, ca și traducător la fel in funcție de volum si limba. Un curier part time poate avea un salariul de 3.000 lei incluzând tips-ul iar specialistul IT care poate lucra pe proiecte ajungând și la 3000 euro net”, a completat Sorina Faier.

Căutările pentru joburile part-time au crescut cu peste 50% de la începutul anului

Căutările pentru joburile de weekend au crescut cu 200%, iar cele pentru part-time cu peste 50% de la începutul anului, românii fiind tot mai hotărâţi să-şi suplimenteze veniturile, potrivit unui sondaj realizat de o platformă de recrutare.

Astfel, peste 450.000 de aplicări au fost înregistrate de la începutul anului pentru joburile part-time, în condiţiile în care, în a doua jumătate a anului trecut, aplicările pentru acest tip de locuri de muncă au scăzut, ca urmare a deciziei de a fi impozitate la nivelul salariului minim pe economie. Celor peste 450.000 de aplicări s-au adăugat aproape 37.000 de aplicări pentru joburile project based, ambele variante cumulând aproximativ 15% din totalul aplicărilor aferente perioadei ianuarie - aprilie 2023.

Conform sursei citate, jumătate dintre cele peste 450.000 de aplicări înregistrate anul acesta pentru joburi cu jumătate de normă au venit din partea candidaţilor cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care fie încă nu câştigă salariul dorit la locul de muncă principal, fie vor să facă o schimbare de carieră şi, pentru o perioadă, vor să încerce şi altceva.

Totodată, numărul de aplicări scade drastic în cazul candidaţilor care au peste 36 de ani şi care aleg, mai degrabă, să aştepte până când vor găsi un job mai bine plătit decât să lucreze în două locuri diferite simultan.

Corelat cu criteriul vârstei, un alt aspect care iese în evidenţă este legat de nivelul de carieră al celor care aplică pentru un al doilea job - peste 80% dintre aplicări aparţin candidaţilor fără experienţă profesională anterioară şi celor entry level (cu maximum doi ani de experienţă). Procentul celor care au senioritate mai mare de 5 ani este, pe de altă parte, marginal.

Cu toate că interesul candidaţilor pentru munca part-time sau project based este în creştere faţă de primul trimestru al anului trecut, numărul de joburi scoase în piaţă de angajatori este mai mic cu 10% faţă de aceeaşi perioadă de referinţă. Cele mai multe opţiuni pentru cei care vor să-şi completeze veniturile prin intermediul unui al doilea job, cu jumătate de normă, sunt din domeniul arte/entertainment. Urmează retail, servicii, transport/logistică, industria alimentară şi turism.