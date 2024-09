Italianul Stefano Pioli a fost numit în funcţia de antrenor al echipei saudite de fotbal Al-Nassr, la care evoluează starul Cristiano Ronaldo, la o zi după concedierea portughezului Luis Castro, informează AFP.

Clubul din Riad a decis să renunţe la serviciile lui Luis Castro după un început de sezon ezitant, atât în campionatul Arabiei Saudite, cât şi în Liga Campionilor Asiei, în care echipa lui Ronaldo a debutat luni cu o remiză dezamăgitoare în faţa formaţiei irakiene Al-Shorta (1-1).

Pioli (58 ani), care a pregătit-o pe AC Milan din octombrie 2019 şi până în mai 2024, a activat anterior la cluburile Fiorentina, Inter Milano, Lazio Roma şi Bologna. El se află acum la prima sa experienţă ca antrenor în afara Italiei.

Predecesorul său Luis Castro este al treilea tehnician care părăseşte clubul saudit de la sosirea lui Ronaldo, cvintuplu câştigător al Balonului de Aur, care a semnat la începutul anului 2023 un contract estimat la 400 de milioane de euro cu Al-Nassr.

Francezul Rudi Garcia s-a despărţit de echipa saudită în aprilie 2023, fiind înlocuit pentru scurt timp de croatul Dinko Jelicic, înainte ca Luis Castro să fie instalat la conducerea tehnică în iulie 2023.

Al-Nassr, clasată pe locul secund în ediţia trecută a Saudi Pro League, nu a câştigat niciun meci în acest debut de sezon, înregistrând două remize.

Pioli a fost primit cu flori de oficialii clubului

