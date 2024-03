Celebrul Al Pacino se pregătește de lansare: ”Nu se mai teme de nimic”

Actorul american Al Pacino, recompensat cu Oscar, va lansa în luna octombrie primul său volum de memorii, intitulat ''Sonny Boy'', scrie The Guardian.

Cartea povesteşte copilăria actorului în New York, cariera de la Hollywood şi conţine gânduri despre ''dragoste şi sens''.

Cartea, publicată de Penguin Random House, este ''volumul de memorii al unui bărbat care nu se mai teme de nimic şi nu mai are nimic de ascuns'', se precizează într-un comunicat dat publicităţii de editură. ''Toate rolurile importante, colaborările esenţiale şi cele mai importate relaţii sunt povestite pe larg, la fel ca şi uniunea controversată între creativitate şi comerţ la cele mai înalte niveluri''.

''Firul cărţii este însă spiritul iubirii şi al vocaţiei'', se mai spune în comunicat. ''Dragostea te poate dezamăgi şi poţi fi învins în aspiraţiile tale - aceleaşi lumini care strălucesc intens pot de asemenea să-şi reducă intensitatea. Dar Al Pacino a fost suficient de norocos să se îndrăgostească profund de meseria sa înainte să aibă cea mai vagă idee de recompensele pe care i le va oferi şi nu a încetat niciodată să o iubească. Iar asta a contat foarte mult''.

Volumul de memorii istoriseşte copilăria actorului, care acum are 83 de ani, petrecută în New York, educaţia pe care a primit-o de la ''cea care îl iubea aprig, dar care nu era bine din punct de vedere mintal, mama lui, şi de la părinţii ei'', gaşca de prieteni din South Bronx şi timpul petrecut la legendarul liceu de arte performative din New York. Continuă cu teatrul de avangardă din anii 1960-1970, după care urmează primele roluri important în cinema la începutul anilor 1970 în pelicule precum ''Panic of Needle Park'', ''The Godfather'', ''The Godfather Part II'', ''Serpico'' şi ''Dog Day Afternoon''.

Ads

''Am scris 'Sonny Boy' ca să exprim ceea ce am văzut şi am trăit de-a lungul vieţii'', a spus Pacino în comunicat. ''A fost o experienţă personală incredibilă şi revelatoare să reflectez la această călătorie şi la ceea ce mi-a permis actoria să fac şi la lumile pe care mi le-a deschis. Întreaga mea viaţă a fost un efort măreţ şi am fost un tip destul de norocos până acum''.

Realizarea volumului de memorii a durat mai mulţi ani. O propunere a viitorului volum a stârnit interes la Târgul de Carte de la Frankfurt în 2022. Penguin Random House a cumpărat drepturile de la CAA, o importantă agenţie de talente de la Hollywood, contra sumei de 5 milioane de dolari, potrivit speculaţiilor din presă.

Potrivit publicaţiei Page Six, volumul de memorii al lui Pacino a fost realizat de aceeaşi echipă din spatele autobiografiei de succes a lui Will Smith, intitulată ''Will'' şi scrisă în colaborare cu Mark Manson, autorul volumului ''The Subtle Art of Not Giving a Fuck''.

Actorul are trei copii adulţi - o fiică, Julie, din relaţia cu fosta parteneră Jan Tarrant, gemenii Anton şi Olivia cu fosta soţie Beverly D'Angelo - şi pe Roman, care s-a născut în iunie 2023, cu iubita sa actuală, Noor Alfallah, în vârstă de 29 de ani.

Al Pacino şi-a făcut cel mai recent apariţia la cea de-a 96-a gală a premiilor Oscar, desfăşurată duminică seară, când a prezentat, într-o manieră confuză şi nesigură, cel mai prestigios trofeu al serii, pentru cel mai bun film, decernat peliculei ''Oppenheimer''.

Ads