Gluma despre liderul Al Qaeda lichidat în Afganistan: “Eu ies un pic pe balcon”. Arma demonică ce l-a sfâșiat silențios după imprudența finală

Două rachete Hellfire au pus capăt vieții liderului Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, într-un balcon al unei case dintr-un cartier bogat din Kabul, capitala Afganistanului, a anunțat un înalt oficial al administrației americane, citat de CBS.

Rachetele au fost lansate dintr-un vehicul aerian fără pilot, ucigându-l pe loc pe liderul jihadiștilor.

Zawahiri s-a ascuns ani de zile, iar operațiunea de localizare și ucidere a fost rezultatul muncii „răbdătoare și persistente” a comunității de de informații americane, a declarat reporterilor un înalt oficial al administrației Biden, potrivit Reuters.

În acest an, oficialii au identificat că familia lui Zawahiri - soția lui, fiica lui și copiii acesteia- s-au mutat într-o casă conspirativă din Kabul și ulterior l-au identificat pe Zawahiri în aceeași locație.

Mai mult, au apărut informații că Zawahiri ar fi fost un oaspete al liderilor talibani și că vila din Kabul în care trăia ar aparține lui Sirajuddin Haqqani, ministrul de interne al talibanilor, care se regăsește pe lista teroriștilor sancționați de americani, potrivit BBC.

Din luna aprilie 2022, serviciile de informații implicate au putut confirma că al-Zawahiri se află într-adevăr în Kabul. Ulterior, a fost informat președintele Biden și s-a trecut la etapa analizării detaliilor: cine mai locuiește în casă, iluminat, vreme, materiale de construcție și alți factori care ar putea afecta succesul operațiunii. O echipă de avocați a fost consultată în privința posibilității eliminării țintei. După o ultimă ședință care a avut loc pe 25 iulie, Biden a ordonat „un atac aerian precis, adaptat”, cu condiția să minimizeze riscul unor victime civile.

Lovitura finală a fost efectuată în cele din urmă la 9.48 PM ET pe 30 iulie (4.48 ora României, pe 31 iulie) de către o dronă care trage așa-numitele rachete „ninja”.

Greșeala fatală a lui al-Zawahiri a fost c-a ieșit pe balcon, lucru pe care operatorii dronei l-au așteptat cu răbdare. De altfel, în mediul virtual circulă glume despre ultimele cuvinte ale liderului terorist.

Natura atacului asupra lui al-Zawahiri, așa cum este descrisă de un oficial înalt al administrației de la Casa Albă, semnalează că SUA ar fi folosit varianta R9X Hellfire, cunoscută și sub numele de rachetă „Ninja” sau „Flying Ginsu”. Această variantă a fost folosită în trecutul recent pentru a ucide alți lideri extremiști.

R9X Hellfire are șase lame care se rotesc cu viteză mare și se desfășoară înainte de impact - în loc de explozibili convenționali, potrivit Janes, un furnizor de informații din domeniul apărării. Racheta, care cântărește circa 45 de kilograme, străpunge și sfâșie ținta, în loc să o arunce în aer. Designul facilitează eliminarea unei ținte intenționate, reducând în același timp probabilitatea de a provoca victime colaterale.

R9X, care se pare că a fost dezvoltat sub administrația Obama, cu accent pe reducerea victimelor civile, „vine echipat cu un alt tip de încărcătură: un pachet de șase lame lungi care sunt depozitate în interior și sunt lansate prin fante ale rachetei cu câteva secunde înainte de impact, cu certitudinea că zdrobesc orice întâlnesc în cale”, arată o analiză din Wall Street Journal.

Casa Albă nu a împărtășit detalii oficiale despre tipul de rachete Hellfire folosit. Un înalt oficial al administrației care a informat reporterii a spus că atacul l-a ucis doar pe al-Zawahiri, evitând victimele civile și că racheta nu a distrus complet refugiul unde al-Zawahiri se ascundea împreună cu familia sa. Nu este clar dacă rachetele au provocat daune structurale dincolo de terasă. Două surse de informații familiare cu chestiunea au spus că CIA a efectuat atacul.

