Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, contestă testamentul tatălui său și îi dă în judecată pe fratele și sora sa

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 12:33
418 citiri
Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, contestă testamentul tatălui său și îi dă în judecată pe fratele și sora sa
Alain Delon și fiul FOTO: Instagram/ Alain Fabien

La un an de la moartea lui Alain Delon, la vârsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony.

Cei trei copii legitimi ai actorului sunt Anthony (60 de ani), Anouchka (34 de ani) şi Alain-Fabien (31 de ani).

Vineri, 29 august, Alain-Fabien i-a informat, prin intermediul unui executor judecătoresc, pe sora şi pe fratele său vitreg că le va intenta un proces pentru a anula al doilea testament semnat la Geneva (Elveţia) de actor, parafat la 24 noiembrie 2022, conform căruia Anouchka este singura moştenitoare a drepturilor morale ale tatălui său - primul testament, datat din 2015, care împarte averea actorului, evaluată la câteva zeci de milioane de euro, în trei părţi, 50% pentru fiica sa şi 25% pentru fiecare dintre fiii săi, nu este contestat de fiul cel mic, notează Le Monde. Chiar dacă Anouchka Delon este singura beneficiară a celui de-al doilea testament, Anthony este, de asemenea, atacat, deoarece legea impune să se acţioneze împotriva tuturor moştenitorilor şi executorilor testamentari.

Alain-Fabien Delon doreşte, de asemenea, să anuleze o donaţie, datată 22 februarie 2023, în favoarea Anouchkăi Delon, care deţine 51% din acţiunile Adid (Alain Delon International Distribution), compania care deţine marca şi drepturile de imagine ale lui Alain Delon.

Alţi doi moştenitori potenţiali ar putea să se alăture acestei succesiuni. Este vorba despre Charles şi Blanche Boulogne, copiii lui Ari Boulogne, astăzi decedat, dar care toată viaţa a susţinut că este fiul lui Alain Delon şi a depus o cerere de recunoaştere a paternităţii. El este fiul cântăreţei germane Nico, cu care Alain Delon a avut o scurtă relaţie, şi a fost crescut de Edith Boulogne, mama actorului.

Cei doi copii ai săi au iniţiat, fiecare separat, o cerere de filiaţie. Acest lucru ar putea „face din ei invitaţi surpriză în moştenire”, subliniază pentru BFMTV Laurence Pieau, coautoare a unei cărţi de investigaţie intitulată "Les derniers jours du Samouraï".

Curtea de Apel din Poitiers, care a examinat cazul, trebuie să pronunţe hotărârea în 25 septembrie. Anthony, Alain-Fabien şi Anouchka Delon se opun cererii de recunoaştere a paternităţii, care ar putea schimba situaţia succesiunii tatălui lor.

În prezent, există mai multe ipoteze cu privire la concluzia cazului Boulogne. Fie curtea se declară incompetentă în această chestiune, fie se declară competentă şi poate solicita prelevarea de probe ADN de la copiii lui Alain Delon, dacă aceştia acceptă să se supună acestei proceduri.

"Astăzi, cercetarea filiaţiei este foarte uşoară, graţie progreselor ştiinţifice", explică la microfonul BFMTV Maître Sylvie Noachovitch, avocată specializată în dreptul familiei. "Cu ADN-ul unui nepot al cuiva, putem acum să aflăm dacă există sau nu o legătură de filiaţie".

SPEK Cum a slăbit Ozana Barabancea 25 de kilograme: detalii despre operație și dieta strictă
SPEK Cum a slăbit Ozana Barabancea 25 de kilograme: detalii despre operație și dieta strictă
Ozana Barabancea trece printr-o transformare remarcabilă, reușind să slăbească peste 25 de kilograme într-un interval relativ scurt, iar rezultatele sunt vizibile și pe rețelele sociale....
Insula Iubirii 2025: Marius Avram a plecat cu ispita Oana, dar s-a împăcat apoi cu soția lui
Insula Iubirii 2025: Marius Avram a plecat cu ispita Oana, dar s-a împăcat apoi cu soția lui
Marius și Maria Avram au fost în centrul uneia dintre cele mai dramatice finale de la Insula Iubirii 2025. Ajunși în Thailanda cu dorința de a-și consolida relația și de a lăsa în urmă...
#alain delon, #alain delon copii alain delon, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Spitalele franceze, in alerta. Marturia unui medic roman despre pregatirile pentru un eventual conflict in Ucraina
a1.ro
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insula. Ce s-a intamplat cu ea si Teo dupa Ceremonia finala a focului
DigiSport.ro
"Mi-e rusine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiriches, la trei zile de cand l-a scos in minutul 29

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, contestă testamentul tatălui său și îi dă în judecată pe fratele și sora sa
  2. SPEK Cum a slăbit Ozana Barabancea 25 de kilograme: detalii despre operație și dieta strictă
  3. Ella Vișan, primele declarații după finala Insula Iubirii: „A fost un experiment”
  4. Teo de la „Insula Iubirii” 2025, într-o nouă relație. Iubita lui, angajată la Antenă și fostă concurentă la o emisiune matrimonială
  5. Radiohead dezvăluie primele concerte după șapte ani și stârnește controverse din cauza boicotului pro-Palestina
  6. Insula Iubirii 2025: Marius Avram a plecat cu ispita Oana, dar s-a împăcat apoi cu soția lui
  7. Horoscop zilnic. Joi, 4 septembrie. Zodia care riscă o penalizare
  8. Bancul zilei: De ce o familie trebuie să se mute urgent
  9. Avertismentul unui român după ce s-a îmbolnăvit în vacanță. "Am crezut inițial că e vorba de insolație. Dar lucrurile s-au complicat rapid"
  10. Florin Salam, tras pe dreapta de Poliție. Era LIVE pe TikTok. "Ca-n America ne-a oprit. Vrea să vadă dacă suntem mafioți" VIDEO