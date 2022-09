Alain Robert, "Spiderman francez", a escaladat o clădire de 48 de etaje: ”A avea 60 de ani nu înseamnă nimic. Încă poţi face lucruri fabuloase” VIDEO

”Spiderman”-ul francez Alain Robert a escaladat, fără echipament, Turnul Total din cartierul financiar La Défense, pentru a marca împlinirea a 60 de ani, iar apoi a fost reţinut, relatează BBC.

Alain Robert a urcat pe Turnul TotalEnergies din cartierul de afaceri Defense fără frânghii sau ham.

"Vreau să transmit oamenilor mesajul că a avea 60 de ani nu înseamnă nimic. Încă poţi să faci sport, să fii activ, să faci lucruri fabuloase", a declarat el agenţiei de presă Reuters. După ce a ajuns în vârful turnului, el a fost arestat.

Robert a urcat de mai multe ori pe Turnul TotalEnergies. De data aceasta, i-a luat doar 60 de minute să ajungă în vârful clădirii de 187 de metri şi 48 de etaje.

Alain Robert, the free climber dubbed the French “Spiderman”, scaled a 48-storey skyscraper in Paris to celebrate his 60th birthday.

He climbs only using his bare hands powdered with chalk to absorb the sweat pic.twitter.com/BjIK49dVFl