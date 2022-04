Schema care i-a lăsat mască pe toți: gol fabulos din lovitură liberă VIDEO

Alania Vladikavkaz și Zenit Sankt Petersburg s-au întâlnit sferturile de finală ale Cupei Rusiei.

Condusă cu 2-1 pe teren propriu, Alania a beneficiat de o lovitură liberă în prelungirile paertidei. Șase jucători s-au dus în careu pentru o eventuală recuperare, însă, la un semnal, s-au retras cu toții în spatele mingii.

Apoi, un jucător a sărit peste balon, iar un altul, Giorgobiani, l-a trimis în vinclu.

Alania a făcut 2-2, a împins meciul în prelungiri și a obținut calificarea la loviturile de departajare.

Meciul va rămâne însă în istorie pentru această schemă neobișnuită.

OK Zenit have just been done by the weirdest free kick routine I’ve ever seen…!

Hats off to Alania for their late equaliser! pic.twitter.com/ZQSpLpS4fS