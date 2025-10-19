Senzație la echipa lui Ianis Hagi. Gol decisiv pentru internaționalul român

Autor: Teodor Serban
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 19:03
1558 citiri
Ianis Hagi FOTO X Ianis Hagi

Alanyaspor, echipa internaționalilor români Ianis Hagi și Umit Akdag, a obținut o victorie importantă în etapa a noua a campionatului Turciei, 1-0 cu Goztepe Izmir.

Golul decisiv a fost marcat de fundașul Umit Akdag, jucător cu 10 selecții și 2 goluri pentru naționala U21 a României.

Akdag (22 de anI), care a revenit în acest an la Alanyaspor după un împrumut la Toulouse, în Franța, a marcat în minutul 84.

Ianis Hagi, revenit de la echipa națională după victoria uriașă cu Austria (1-0), a fost integralist la gazde și a primit un cartonaș galben în prima repriză.

Cu această victorie, Alanyaspor este pe locul 8 în clasament, cu 13 puncte.

