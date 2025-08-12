Lucruri neștiute despre Alaska, fost pământ al țarului: Structuri ale Moscovei și limba rusă în statul american

Imperiul rus sub conducerea lui Alexandru al II-lea a vândut teritoriul din Alaska către Statele Unite pentru 7,2 milioane de dolari în 1867. Președinții Donald Trump și Vladimir Putin vor avea vineri o întâlnire cu miză mare în Alaska, pe care America a cumpărat-o de la Rusia în urmă cu mai bine de 150 de ani. Însă astăzi se știu puține lucruri despre influența rusă din acest stat american, cum ar fi Biserica Ortodoxă Rusă, care are peste 35 de structuri, dar și faptul că mai există încă locuri unde se predă limba rusă.

Influența rusă încă persistă în anumite părți ale statului îndepărtat de la marginea de nord-vest a continentului nord-american, care se întinde la doar câțiva kilometri de Rusia, potrivit Japan Times.

Când exploratorul danez Vitus Bering a navigat pentru prima dată prin strâmtoarea îngustă care separă Asia și America în 1728, acesta se afla într-o expediție pentru Rusia țaristă. Descoperirea a ceea ce este acum cunoscut sub numele de Strâmtoarea Bering a dezvăluit existența Alaskăi la vest - cu toate acestea, populațiile indigene trăiau acolo de mii de ani.

Expediția lui Bering a dat startul unui secol de vânătoare de foci rusești, prima colonie fiind înființată pe insula Kodiak din sud. În 1799, țarul Paul I a înființat Compania Ruso-Americană pentru a profita de comerțul lucrativ cu blănuri, care implica adesea ciocniri cu locuitorii indigeni.

Cu toate acestea, vânătorii au exploatat excesiv focile și vidrele de mare, ale căror populații s-au prăbușit, luând cu ei economia coloniștilor. Imperiul rus condus de țarul Alexandru al II-lea a vândut teritoriul către Washington pentru 7,2 milioane de dolari în 1867.

Achiziționarea unei zone de peste două ori mai mare decât Texasul a fost criticată pe larg în SUA la acea vreme, fiind chiar numită „nebunia lui Seward”, după creierul înțelegerii, secretarul de stat William Seward.

Biserica Ortodoxă Rusă s-a stabilit în Alaska după crearea Companiei Ruso-Americane și rămâne una dintre cele mai semnificative influențe rusești rămase în stat. Peste 35 de biserici, unele cu cupole distinctive în formă de ceapă, împânzesc coasta Alaskăi, potrivit unei organizații dedicate conservării clădirilor. Eparhia ortodoxă a Alaskăi spune că este cea mai veche din America de Nord și chiar menține un seminar pe insula Kodiak.

Două insule Diomede, una rusească și alta americană

Un dialect local derivat din limba rusă amestecată cu limbi indigene a supraviețuit timp de decenii în diverse comunități - în special în apropierea celui mai mare oraș al statului, Anchorage - deși acum practic a dispărut. Cu toate acestea, în apropierea ghețarilor masivi din sudul peninsulei Kenai, limba rusă este încă predată.

O mică școală rurală a unei comunități ortodoxe cunoscută sub numele de „Vechii Credincioși”, înființată în anii 1960, predă limba rusă la aproximativ o sută de elevi. Una dintre cele mai faimoase afirmații despre proximitatea Alaskăi și a Rusiei a fost făcută în 2008 de Sarah Palin, guvernatoarea de atunci a statului - și alegerea vicepreședinției candidatului republican John McCain.

„Sunt vecinii noștri de alături și poți vedea Rusia de pe uscat aici, în Alaska, de pe o insulă din Alaska”, a spus Palin. Deși nu este posibil să vezi Rusia de pe continentul Alaska, două insule care se confruntă una cu cealaltă în strâmtoarea Bering sunt separate de doar patru kilometri.

Insula rusească Diomede, Marea Insulă, se află la vest de insula americană Diomede Mică, unde locuiesc câteva zeci de oameni. Mai la sud, doi ruși au debarcat pe îndepărtata insulă St. Lawrence - care se află la câteva zeci de mile de coasta rusească - în octombrie 2022 pentru a solicita azil.

De ani de zile, armata americană a declarat că interceptează în mod regulat aeronavele rusești care se aventurează prea aproape de spațiul aerian american din regiune. Cu toate acestea, Rusia nu este aparent interesată să recupereze teritoriul pe care l-a deținut odinioară, Putin declarând în 2014 că Alaska este „prea rece”.

