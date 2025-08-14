George Pomuț, românul care a cumpărat Alaska pentru America, ținutul pe care Putin îl regretă. Tranzacția este contestată și acum de propaganda rusă

Dintr-un mic sat transilvănean, Gheorghe Pomuț a ajuns general în Armata Uniunii, diplomat la Sankt Petersburg și arhitectul negocierii prin care Statele Unite au achiziționat Alaska, locul unde în aceste zile Donald Trump și Vladimir Putin decid viitorul lumii.

Vorbitor a opt limbi, mason și luptător pentru libertate, Pomuț rămâne un simbol al imigranților care au schimbat istoria Americii.

Gheorghe Pomuț s-a născut, în 1818, în inima Transilvaniei, sub umbra lungă a imperiilor. Patria sa, o răscruce de culturi, i-a oferit un dar rar - capacitatea de a vorbi fluent opt limbi. Acest talent, împreună cu un simț al dreptății și ambiția de neclintit, aveau să-l poarte peste continente, în rândurile Armatei Uniunii și în sălile diplomatice aurite ale Rusiei Imperiale, arată townhall.com.

Educat în tradițiile Europei Centrale și vorbitor fluent de limbi străine, de la maghiară la franceză, germană, rusă și engleză, Pomuț a căutat oportunități în Lumea Nouă. Ajuns în America la mijlocul secolului al XIX-lea, a găsit o națiune plină de promisiuni - și în pragul unui război civil.

În această nouă patrie, Pomuț a îmbrățișat și spiritul francmasoneriei, devenind membru al Ritului Scoțian din Statele Unite și alăturându-se Lojei Pitagora, unde idealurile datoriei morale, iluminării și serviciului au rezonat profund cu misiunea propriei sale vieți.

Voluntar în Armata Uniunii

Când a izbucnit Războiul Civil în 1861, Pomuț s-a înrolat voluntar în Armata Uniunii, luptând pentru cauza unității și a abolirii sclaviei. Calitatea sa de lider și curajul au fost rapid recunoscute, iar el a ajuns la gradul de general de brigadă.

Pentru oamenii săi, nu era doar un ofițer, ci un camarad care a îndurat aceleași greutăți - frigul aspru, marșurile lungi și pericolul constant al bătăliei. Pentru Pomuț, războiul nu era doar despre teritoriu; era o luptă morală pentru libertatea umană.

Diplomat în Rusia

În 1866, administrația președintelui Andrew Johnson l-a numit pe Pomuț consul general al SUA la Sankt Petersburg. Acolo, în opulenta, dar complexa din punct de vedere politic, curtea țarilor, Pomuț a jucat un rol esențial în negocierile care au dus la una dintre cele mai mari achiziții de terenuri din istorie - achiziționarea Alaskăi.

I se atribuie în special faptul că l-a sfătuit pe țarul Alexandru al III-lea să scape de teritoriu de Imperiul Rus, invocând lipsa vegetației, condițiile atmosferice și alte argumente.

Pe 30 martie 1867, Statele Unite au cumpărat Alaska de la Rusia pentru 7,2 milioane de dolari. La acea vreme, criticii au râs, numind-o „Nebunia lui Seward”.

Istoria le-a dovedit contrariul. Aurul, petrolul, pescuitul și poziția strategică a Alaskăi aveau să o transforme într-una dintre cele mai valoroase achiziții pe care America le-a făcut vreodată - iar în spatele acestui triumf stătea un general de origine românească a cărui stăpânire a limbilor străine și a diplomației a contribuit la încheierea tranzacției.

Gheorghe Pomuț a decedat la Sankt Petersburg în 1882. Însă moștenirea sa avea să fie reaprinsă decenii mai târziu. În 1944, în toiul celui de-al Doilea Război Mondial, un grup de româno-americani a strâns fonduri prin donații publice pentru a construi o navă de război pentru Marina SUA. Guvernul a acceptat darul și a numit-o nava Liberty Ship SS George Pomuț în onoarea sa. Nava a supraviețuit tuturor bătăliilor navale în care a servit și a rămas în funcțiune până în 1970.

Pe 15 iulie 1998, președintele român Emil Constantinescu a povestit faptele lui Gheorghe Pomuț la o reuniune comună a Congresului SUA. Laudele sale aduse tânărului luptător pentru libertate, a cărui operă a schimbat pentru totdeauna istoria SUA, s-au încheiat cu lăudarea sa că „nava numită după «copacul mic» a servit atât în pace, cât și în război, fiind întotdeauna un simbol al forței și al vigilenței”.

