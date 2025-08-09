Românul care i-a ajutat pe americani să cumpere Alaska de la ruși. Povestea puțin cunoscută a lui George Pomuț. Trump și Putin decid soarta planetei în Alaska săptămâna viitoare

Donald Trump și Vladimir Putin au decis să se întâlnească în Alaska ca să discute soarta Ucrainei, a Europei și poate chiar a lumii întregi. Fie că sunt dictatori sau democrați, lideri de pe tot globul se vor uita la acest summit și la rezultatele sale. Alaska este o alegere interesantă pentru un summit ruso-american, pentru că teritoriul de la Cercul Polar a fost întâi parte a Imperiului Rus, apoi a Statelor Unite ale Americii. Iar această tranziție nu ar fi fost posibilă fără implicarea decisivă a unui român.

George Pomuț, un general româno-american din Războiul Civil American, avocat și diplomat, a avut un impact semnificativ asupra istoriei Alaskăi. Pomuț a imigrat în Statele Unite, unde și-a dedicat viața serviciului public. În perioada în care a fost numit consul al Statelor Unite la Sankt Petersburg, în Rusia țaristă, el a fost direct implicat în negocierile pentru achiziționarea teritoriului Alaska. Datorită abilității sale diplomatice și viziunii sale pentru viitorul regiunii, a jucat un rol crucial în sprijinirea tranzacției care a dus la cumpărarea Alaskăi de la Rusia, în 1867.

Ads

Banii, Alaska și ardeleanul

George Pomuț s-a născut la 31 mai 1818, în orașul Gyula, comitatul Békés, în Ungaria de astăzi, tatăl său fiind fierar pe moșia grofului Wenckheim. Familia Pomuț era de origine română, provenind din Săcele, comitatul (acum județul) Brașov, de unde bunicul său, Dinică Pomuț, a plecat spre vest în căutarea unui trai mai bun.

Părinții săi i-au asigurat o educație aleasă, în spiritul valorilor creștin ortodoxe, înlesnindu-i accesul la învățătură.

Pomuț a fost admis la Academia Militară din Viena, apoi a studiat la Academia Militară din Saint Etienne, Franța, iar după încheierea studiilor universitare, a devenit procuror regal, ulterior înființându-și propriul birou de avocatură.

A participat la Revoluția de la 1848 din Ungaria, înrolându-se ca voluntar în armata de honvezi. Unitatea militară în care a luptat a obținut o serie de victorii în luptele din vara anului 1849, iar Pomuț a fost ridicat la rangul de căpitan.

Apoi a lucrat ca secretar în subordinea guvernatorului fortului Komárom, Ujhazy, combatant revoluționar în mișcarea lui Lajos Kossuth.

Ads

În octombrie 1849, după ce fortăreața de la Komárom a fost cucerită de generalul Julius Jacob von Haynau, Pomuț a fost condamnat de guvernul austriac, iar pentru a scăpa de pedeapsă, se refugiază, alături de un grup de 30 de camarazi, mai întâi în Italia, de unde pleacă în Germania, pentru ca în final să emigreze în SUA.

Ajuns la New York, la 24 februarie 1850, Pomuț zăbovește aici pentru câteva luni, iar împreună cu un alt român, bănățean la origini, pe nume Dragoș, și împreună cu alți revoluționari maghiari, se stabilesc spre vestul țării, la Keokuk, în statul Iowa.

Mica lor colonie întemeiată aici, la Burlington, în fapt un loc sălbatic, a primit numele de „New Buda”.

De la Kossuth la Lincoln

În 15 martie 1855, Pomuț obține cetățenia SUA – sub numele de Pomutz, iar în perioada următoare, cumpără, cu sprijinul unui om cu stare, suprafețe întinse de pământ, dovedind un spirit întreprinzător deosebit.

Însă Pomuț nu și-a uitat niciodată originile, militând mereu ca Ungaria să demonstreze un tratament mai bun față de minoritățile sale etnice și arătând nevoia de cooperare a acesteia cu Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei.

Ads

A urmat izbucnirea Războiului de Secesiune din America, care a divizat nordul aboliționist de sudul care dorea menținerea sclaviei, iar Pomuț solicită înrolarea ca voluntar în Armata Uniunii (nordului).

Pomuț urcă treptele ierarhice militare. A făcut adevărate fapte de vitejie în luptele de la Shiloh, Corinth, Vicksburg, Atlanta sau Savannah, iar drept recompensă, în anul 1863 este promovat la gradul de maior, iar în mai 1864, la începutul Bătăliei pentru orașul Atlanta, generalul Frank P. Blair îl aduce la Cartierul General al Armatei Nordiste și îl avansează la gradul de “Provost Marshal” al Regimentului 17.

Pomuț era respectat de alți mari generali americani, precum Ulysses S. Grant, William Tecumseh Sherman, William Belknap sau Andrew Hickenlooper, iar soldații aflați sub comanda sa îl îndrăgeau pentru stăpânirea de sine de care dădea dovadă și pentru că îi conducea prin lupte oferind propriul exemplu.

În august 1864, Pomuț se întoarce la Regimentul 15 Iowa, unde i se oferă comanda, fiind promovat la gradul de locotenent-colonel.

Ads

În anul 1865, ca o recunoaștere a meritelor sale militare, Senatul american îi conferă gradul de general de brigadă.

După războiul civil, cea mai fidelă caracterizare a faptelor de arme ale lui George Pomuț a fost prezentată de generalul Walter O. Gresham, comandantul Brigăzii a III-a care cuprindea și regimentul lui Pomuț, care spunea: “L-am întâlnit pe Pomuț; un brav și curajos ofițer care se bucura de o mare popularitate în rândul camarazilor și soldaților săi. El nu este doar un ofițer valoros, versat în toate problemele militare, ci și un om cu o cultură superioară, un gentleman manierat.”

La curtea țarilor

După încheierea Războiului civil, la 16 februarie 1866, este numit în funcția de consul al SUA la Sankt Petersburg, în Rusia, unde rămâne în funcție timp de 12 ani. În această poziție, Pomuț demonstrează calități diplomatice de excepție fiind un fluent vorbitor a nu mai puțin de opt limbi străine.

În acest mandat Pomuț s-a făcut remarcat prin intermedierea unor negocieri între Rusia și SUA, care s-au finalizat, în anul 1867, prin cumpărarea, de către SUA, a zonei Alaska, dar și prin încheierea unui Tratat esențial pentru continuarea unor bune relații între cele două țări.

Ads

Rusia trecea prin serioase dificultăți financiare și era pândită de pericolul de a pierde Alaska, fără vreo compensație, în favoarea Regatului Unit al Marii Britanii, inamicul lor în Războiul Crimeei (1853–1856).

Deși Alaska nu era o zonă de interes, populația Columbiei Britanice a început rapid să crească la câțiva ani după încheierea ostilităților, goana după aur determinând înființarea de colonii britanice pe continentul nord-american.

În aceste condiții, țarul Alexandru al II-lea a hotărât să vândă teritoriul, dar după ce britanicii nu au fost interesați de achiziționarea zonei, în anul 1859 vine prima ofertă pentru americani. A urmat Războiul civil din SUA și suspendarea negocierilor pe tema Alaska, însă în 1866, după încheierea ostilităților, țarul l-a instruit pe ambasadorul său în SUA, Eduard de Stoeckl, să reia negocierile cu secretarul de stat american William H. Seward, în martie 1867.

Negocierile s-au încheiat după o ședință nocturnă, la ora 4:00 dimineața, la 30 martie 1867, fiind finalizate cu semnarea unui tratat, la un preț de achiziție de 7.200.000 de dolari, pentru 1,7 milioane de kilometri pătrați, adică aproximativ circa 4,74 cenți pe hectar.

Ads

Opinia publică americană era în general favorabilă tratatului, dar unele ziare ale vremii au criticat-o.

Însă, în pofida acestora, achiziția s-a dovedit extrem de inspirată, la doar câțiva ani după cumpărare terenul respectiv dezvăluind bogății naturale inestimabile, dar și un rol strategic important, mai ales pentru perioada Războiului Rece, a scris Radio România Cultural.

Din cauza bogățiilor și rolului strategic al Alaskăi, unii oficiali ruși au început să regrete tranzacția de acum un secol și jumătate. De asemenea, unii dintre oamenii lui Putin chiar au început să spună public că Rusia trebuie să ia înapoi Alaska, tot așa cum încearcă să ia teritorii din Ucraina.

Ads