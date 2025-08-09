De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin, Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 09 August 2025, ora 20:35
204 citiri
Donald Trump și Vladimir Putin FOTO X/@LisaToddSutton

Alaska va fi cel mai fierbinte punct de pe glob vinerea viitoare, când Donald Trump se va întâlni acolo cu președintele rus, Vladimir Putin.

Alegerea acestei locații a bucurat cel mai mult guvernul republican al statului arctic, potrivit The Times.

Mike Dunleavy, care a preluat funcția în 2018, a postat pe X: „Alaska este cea mai strategică locație din lume, situată la intersecția dintre America de Nord și Asia, cu Arctica la nord și Pacificul la sud.”

„Trei kilometri despărțind Rusia de Alaska, niciun alt loc nu joacă un rol mai vital în apărarea noastră națională, securitatea energetică și conducerea în Arctica”, a afirmat el. Sau, așa cum a spus Sarah Palin, cea mai faimoasă fiică a celui de-al 49-lea stat, într-un comentariu mult batjocorit - dar de fapt adevărat - în timpul campaniei sale prezidențiale eșuate din 2008: „Poți vedea Rusia de aici, din Alaska.”

Spre deosebire de alte locații propuse pentru summit, o întâlnire pe teritoriul american are un alt avantaj important pentru Putin: acesta nu riscă să fie arestat în baza unui mandat emis de Curtea Penală Internațională, pentru că SUA nu recunosc jurisdicția tribunalului cu sediul la Haga.

Desigur, Alaska a fost cândva pământ rusesc sau, cel puțin, un avanpost precar al imperiului rus. Având în vedere că acest summit va fi probabil dominat de discuții despre „schimbul de teritorii” dintre Moscova și Kiev, Putin va avea motive să reflecteze asupra înțelepciunii deciziei predecesorului său îndepărtat, țarul Alexandru al II-lea, de a o vinde Americii în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari - sau doi cenți pe acru.

Încă din antichitate, alegerea locului pentru întâlnirile dintre împărați, regi și lideri militari rivali a căpătat o semnificație simbolică enormă: mai mult decât cele dintre președinții americani și omologii lor sovietici - și, mai recent, ruși.

