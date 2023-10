Disney schimbă povestea. Dispar piticii din "Albă ca Zăpada", ca să nu supere persoanele cu nanism, iar prințesa va fi "independentă şi feministă"

Disney amână remake-ul "Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici", în care prinţesa va fi "independentă şi feministă", iar piticii sunt creaturi magice, până în primăvara anului 2025

Lansarea filmului "Albă ca Zăpada", o adaptare modernizată a filmului din 1937 şi a basmului fraţilor Grimm, stârneşte deja numeroase dezbateri în Statele Unite.

Disney a prezentat o avanpremieră a viitorului remake live-action "Albă ca zăpada" în care prinţesa este înconjurată nu de cei şapte pitici, ci de şapte "creaturi magice". În acelaşi timp, studioul a anunţat că lansarea filmului, programată pentru 22 martie 2024, a fost amânată pentru primăvara anului 2025. Este posibil ca întârzierea să fie cauzată de greva scenariştilor şi actorilor de la Hollywood.

Disney a ţinut să adapteze povestea fraţilor Grimm, publicată în 1812 şi care a inspirat filmul de animaţie din 1937, pentru a o aduce în actualitate.

First look at Disney’s live-action ‘SNOW WHITE’ starring Rachel Zegler.

