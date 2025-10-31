Oraș descoperit sub pământ, în Alba Iulia: Un arheolog român a dat lovitura. Construcțiile și drumurile sunt de pe vremea Daciei Romane VIDEO

Descoperire arheologică în Alba Iulia FOTO captură video Youtube/G4Media

O porțiune bine conservată din vechea Colonia Aurelia Apulensis a ieșit la iveală în timpul săpăturilor făcute pentru construirea unei viitoare autobaze în Alba Iulia, anunță Muzeul Național al Unirii din localitate.

Descoperirea, realizată în 2025 sub coordonarea arheologului Radu Ota, aduce la suprafață fragmente consistente ale orașului roman, inclusiv o porțiune de drum păstrată în condiții excepționale, scrie G4Media.

Arheologii descriu materialul recuperat drept foarte bogat, iar starea de conservare a pavajului permite, după câțiva pași pe dalele așezate impecabil, „senzația unei plimbări prin orașul antic”.

Inscripțiile reperate pe sit atestă existența unei elite locale înstărite și active, iar ansamblul vestigiilor indică o viață municipală intensă, organizată după modelul roman.

Arheologul care coordonează lucrările apreciază importanța sitului. Radu Ota spune că situl arheologic este unul de "valoare universală" și este totodată unul dintre cele mai mari din Europa.

Echipa de specialiști continuă documentarea atentă a vestigiilor, iar săpăturile, demarate în 2025, sunt planificate să se deruleze și în anul următor.

