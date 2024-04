1 aprilie - Ziua PACALELILOR. De unde a aparut obiceiul. Cele mai haioase si celebre glume facute de-a lungul timpului

1 aprilie - Ziua PACALELILOR este ziua glumelor si a pacalelilor. Obiceiul de a face farse isi are originile chiar din secolul al XVI, aparand pentru prima oara in Franta. Este celebrata si in ziua de azi in mai multe tari de pe glob.Ziua pacalelilor, cunoscuta si ca Ziua pacalitului sau Ziua nebunilor, este ziua cand fiecare incearca, cu mai mult sau mai putin succes, sa-i faca o sotie colegului, prietenului, vecinului, unui membru de familie, mai exact, toata lumea pacaleste pe toata lumea. ... citește toată știrea