Reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Avram Iancu" Alba, au transmis sambata, bilantul zilei de 1 Decembrie desfasurata in orasul din Cetatea "Marii Uniri".Potrivit Jandarmeriei Alba, au fost ajutate 5 persoane care s-au ratacit in aglomeratia de Ziua Nationala, iar 8 persoane au necesitat ingrijiri medicale din partea medicilor din Alba.Pentru neregulile constate, jandarmii au aplicat amenzi in valoare totala de peste 6.000 lei.Jandarmeria Alba a asigurat managementul ... citeste toata stirea