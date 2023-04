Din 1 Mai, se modifica graficele de colectare a deseurilor din zonele de case din Alba Iulia, Aiud, Teius si Ocna Mures.Echipele RER Vest - RETIM au inceput deja distribuirea de pliante cu programul de colectare, asigurandu-se ca toti clientii asocierii le vor primi in urmatoarea perioada, pana la intrarea in vigoare a graficelor modificate. In functie de orasul si de strada pe care locuiesc, clientii nostri pot cauta graficul de colectare din zonele de case ale municipiilor din Zona 1 pe ... citeste toata stirea