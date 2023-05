Data de 1 Mai, este sarbatorita in intreaga lume, fiind considerata Ziua muncii sau Ziua internationala a muncitorilor.Aceasta zi reprezinta un tribut adus muncitorilor din intreaga lume pentru sacrificiile lor in vederea obtinerii unor drepturi sociale si economice, potrivit https://leagueofindia.com/.Ziua de 1 Mai este zi nelucratoare in cele mai multe state, intre care si Romania. In multe alte tari, insa, Ziua internationala a muncii este prilejul perfect folosit de sindicatele mai multor ... citeste toata stirea