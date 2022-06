10-12 iunie: ALBA FEST 2022. Cine sunt ARTISTII care vor urca pe scena in cele trei zile de festival. LISTA COMPLETA

Grasu XXL va fi capul de afis al festivalului ALBA FEST 2022, eveniment ce se va desfasura in perioada 10 - 12 iunie. Alaturi de el, in cele trei zile de distractii programate vor mai urca pe scena Spike, formatia rock Cargo, Connect-R, Olivia Adams, Noaptea Tarziu, Compact Paul Ciuci, Celelalte Cuvinte, The Puzzles, Gasca Zurli, DJ Project si Ana Baniciu.Primaria Alba Iulia cauta voluntari in echipa festivalului, care sa ajute participantii sa se bucure de trei zile de distractie "made in ... citeste toata stirea