10 februarie: Ziua Mondiala a Leguminoaselor. Ingredientele din meniurile bucatariilor din intreaga lume

Ziua Mondiala a Leguminoaselor este sarbatorita in fiecare an pe 10 februarie. Aceasta zi evidentiaza importanta leguminoaselor in alimentatie, agricultura, securitate alimentara si nutritie.In acest spirit, la 20 decembrie 2013, Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie (A/RES/68/231) prin care 2016 era proclamat Anul international al leguminoaselor.Aceste plante sunt importante din punct de vedere nutritional, deoarece sunt surse excelente de proteine, fibre, vitamine si minerale. ... citește toată știrea