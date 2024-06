10 MOTIVE pentru care, in 9 iunie, facem impreuna SCHIMBUL DE GENERAEsII la conducerea Consiliului Judetean Alba

Mai mult pentru Alba, mai bine pentru oameni! Acesta este crezul cu care am pornit in campania electorala pentru alegerile locale din acest an. Partidul Social Democrat propune oameni seriosi, integri si bine pregatiti pentru Consiliul Judetean Alba si pentru municipiile, orasele si comunele din judet. Venim cu un plan de masuri bine conturat, venim cu solutii concrete pentru a construi durabil viitorul judetului. In fiecare localitate din acest judet, e nevoie de curaj pentru a vedea ca ... citește toată știrea