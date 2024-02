11 februarie: Ziua internationala a femeilor din domeniul stiintei. Nume cu impact major asupra cercetarii

11 februarie: Ziua internationala a femeilor si fetelor din domeniul stiintei. Declarata de Adunarea Generala a ONU in 2015, aceasta zi este sarbatorita, de atunci, anual.Este ocazia perfecta de a ne reaminti ca femeile si fetele joaca un rol esential in comunitatea stiintifica si tehnologica si ca participarea lor trebuie impulsionata.Potrivit UNESCO, in prezent, mai putin de 30 % dintre cercetatorii din intreaga lume sunt femei, transmite siteul Comisiei Europene.Prin urmare, este ... citește toată știrea