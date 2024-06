13 iunie: Inaltarea Domnului. Importanta religioasa a acestei sarbatori importante pentru crestini

13 iunie: Inaltarea Domnului este o sarbatoare crestina importanta care marcheaza inaltarea la cer a lui Iisus Hristos la 40 de zile dupa Invierea Sa.In calendarul ortodox, aceasta sarbatoare este mobila si are loc intotdeauna la 40 de zile dupa Paste, ceea ce inseamna ca data variaza in fiecare an, la fel ca si data Pastelui.In anul 2024, Inaltarea Domnului se sarbatoreste pe 13 iunie, potrivit crestinortodox.ro..13 iunie: Inaltarea Domnului:Semnificatii, traditii si obiceiuriInaltarea ... citește toată știrea