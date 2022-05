13 mai: Ziua Internationala a Dorului. Ce este dorul si de ce nu se poate traduce in alte limbi

In 13 mai 2015, Romania a sarbatorit pentru prima data Ziua Dorului. Initiativa le-a apartinut membrilor trupei Vunk, care au vrut sa dedice aceasta zi tuturor celor care se simt departe de tara, de cei dragi sau de copilarie.Initiativa Zilei Internationale a Dorului apartine Orasului Minunilor, o miscare sociala initiata in 2014 de trupa Vunk.Pentru a celebra aceasta zi, membrii trupei Vunk au lansat, in 2015, un clip, de 3 minute si o pagina de Facebook.Pentru a marca Ziua Dorului, in ... citeste toata stirea