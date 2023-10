Vineri, 13 octombrie 2023 la Museikon Alba Iulia va avea loc un concert de lieduri si arii din opere si operete.Evenimentul va fi organizat in data de 13 octombrie, de la ora 18.00, la Museikon (Muzeul icoanei din Alba Iulia).Concertul va fi sustinut de tineri artisti lirici cu rezultate notabile in activitatea desfasurata in cadrul Liceului de Arte "Regina Maria" din Alba Iulia.De asemenea vor lua parte si invitati precum Georgeta Pluta (profesor la clasa de canto clasic), Daniel Fonoage ... citeste toata stirea