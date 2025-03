131 de participanti la trafic, care au periclitat siguranta pe drumurile publice, depistati si sanctionati de politistii rutieri in actiune, in ultimele 24 de ore in judetul Bihor

Luni, 10 martie a.c., politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au continuat actiunile pe soselele bihorene, principala misiune a acestora fiiind cresterea gradului de siguranta rutiera, dar si depistarea si indepartarea din trafic a persoanelor care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, cu viteza excesiva sau neadaptata, care depasesc neregulamentar si, in general, care savarsesc abateri in trafic de natura sa genereze ... citește toată știrea