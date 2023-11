Postul Craciunului este unul dintre cele doua mari posturi de peste an, avand o importanta uriasa pentru credinciosi. Pe data de 14 noiembrie este Lasatul Secului pentru Postul Craciunului, fiind ultima zi in care se mai poate manca "de dulce".Pe 14 noiembrie incepe Postul Nasterii Domnului, cunoscut si ca Postul Craciunului. Potrivit traditiei bisericesti, postul incepe in seara zilei de 14 noiembrie, dar atunci cand aceasta data cade intr-o miercuri sau vineri, postul incepe cu o zi inainte. ... citeste toata stirea