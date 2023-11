In 14 noiembrie, Biserica Ortodoxa il sarbatoreste pe Sfantul Filip. Tot in aceasta zi, este Lasatul Secului pentru Postul Craciunului.Sarbatoarea mai este numita "Ziua lupului". Aceasta marcheaza si inceputul Filipilor de toamna.Sfantul Apostol Filip a fost unul dintre cei 12 ucenici ai Mantuitorului.Sfantul FilipS-a nascut in cetatea Betsaida, din Galileea.A fost al treilea Apostol chemat la misiune de catre Iisus Hristos. El era din aceeasi cetate cu Apostolii Andrei si Petru. ... citeste toata stirea