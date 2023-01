15 ianuarie: Exponatul lunii ianuarie la Muzeul National al Unirii din Alba Iulia: Posibil instrument muzical preistoric descoperit in situl arheologic de la Tartaria

Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, propune ca exponat al lunii iulie, un posibil instrument muzical preistoric descoperit in anul 2018, in site arheologic de la Tartaria.Exponatul va fi vernisat duminica, 15 ianuarie, cu incepere de la ora 11:00.Artefactul, un posibil instrument muzical, a fost descoperit in timpul campaniei de cercetari sistematice a anului 2018 in cunoscuta statiune arheologica Tartaria-Gura Luncii. Realizat dintr-o roca albicioasa, sedimentara, cu perforatii ... citeste toata stirea