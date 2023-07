Ziua Mondiala a Tinerilor cu Abilitati (World Youth Skills Day) este o sarbatoare internationala care se desfasoara in fiecare an pe 15 iulie.A fost instituita de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) in 2014, ca o modalitate de a promova importanta dezvoltarii abilitatilor si competentelor in randul tinerilor din intreaga lume.Scopul principal al Zilei Mondiale a Tinerilor cu Abilitati este de a sublinia importanta pregatirii si formarii profesionale a tinerilor, pentru a-i ajuta sa se ... citeste toata stirea