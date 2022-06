15 locuri disponibile prin transfer la Colegiul Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia. Conditii pentru elevii din liceele civile

Elevii din liceele civile care au absolvit clasele a IX-a si a X-a in acest an, se pot transfera in Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, in anul scolar 2022 - 2023.Potrivit reprezentantilor colegiului, sunt scoase la concurs 8 locuri in clasa a X-a si 7 locuri in clasa a XI-a.Conditii pe care candidatii trebuie sa le indeplineasca:a) cel putin media generala 8,00 si cel putin media 7,00 la disciplinele si ;b) nu au avut media scazuta la ... citeste toata stirea