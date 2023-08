O noua editie a Targul Apulum Agraria 2023 se va desfasura in perioada 16-17 septembrie, la Ighiu. Din program nu vor lipsi expozitiile cu vanzare de produse alimentare, legume si fructe, expozitiile de animale, pasari, de unelte si utilaje agricole, dar si concursuri, ateliere si demonstratii.Consiliul Judetean Alba impreuna cu Primaria Comunei Ighiu organizeaza, in perioada 16-17 septembrie, intre orele 10:00 - 18:00, in spatiul expozitional situat in localitatea Ighiu, cea de-a XXXI-a ... citeste toata stirea