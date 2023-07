Marea Schisma, cunoscuta si sub numele de Schisma dintre Biserici s-a produs intr-o zi de 16 iulie, in anul 1054.Marea Schisma se refera la diviziunea majora care a avut loc in crestinismul medieval in anul 1054, in principal intre Biserica Romana (Biserica Catolica de astazi) si Biserica Bizantina (Biserica Ortodoxa de astazi).Aceasta schisma a condus la formarea a doua ramuri principale ale crestinismului, cunoscute sub numele de catolicism si ortodoxie.Schisma a fost rezultatul unor ... citeste toata stirea