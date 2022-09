16 kilograme de ciuperci, confiscate de catre inspectorii DSVSA, scoase spre vanzare intr-o piata din Alba Iulia

O cantitate de 16 kilograme de ciuperci culese din padure, expuse spre comercializare in piata agroalimentara din Alba Iulia, zona Cetate, au fost confiscate de inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Alba.Vanzatorul nu prezenta acte de provenienta, iar marfa sa a fost distrusa, in conformitate cu normativele sanitare veterinare in vigoare. Astfel de ciuperci nu sunt destinate consumului uman si pot reprezenta un real pericol pentru sanatatea consumatorilor.O ... citeste toata stirea