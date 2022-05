16 mai: Eclipsa totala de Luna, SuperLuna sau Luna Sangerie. Cand se va putea vedea eclipsa in Romania

Eclipsa de Luna din noaptea de duminica spre luni 2022 este o eclipsa totala. Fenomenul se va putea vedea complet in cea mai mare parte a Americii de Nord si de Sud, incepand din nord-vestul Americii de Nord si din Pacific, iar spre apus peste Africa si Europa. In Romania, se va putea observa doar faza de penumbra, Luna apunand exact cand incepe eclipsa partiala, la ora 5:26.In acel moment, Luna se va afla foarte jos, spre orizontul sud-vestic, in dreptul constelatiei zodiacale Balanta.In ... citeste toata stirea