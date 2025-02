17-21 februarie: trageri si distrugeri cu exploziv in poligonul din Micesti. Atentionari pentru locuitorii din Alba Iulia

Unitatea Militara 01684 din Alba Iulia executa trageri si distrugeri cu exploziv material real in poligonul din Micesti. Locuitorii municipiului sunt atentionati sa evite zona.In perioada 17-21 februarie, se executa trageri si distrugeri cu exploziv material real in poligonul de tragere de garnizoana Micesti.Accesul populatiei este interzis in proximitatea zonei militare resctictionate a poligonului, pe drumurile de acces si pe cele aflate in vecinatatea poligonului.in data de 17.02.2025 ... citește toată știrea