17 decembrie 1989: Incepe Revolutia Romana. La Timisoara cad primi morti. Este zi de doliu in Banat

Acum 33 de ani, in ziua de 17 decembrie 1989, incepea pe malul Begai, la Timisoara cea care a fost cunoscuta mai tarziu, ca Revolutia romana.Este ziua in care armata, a fost obligata sa traga in propriul popor pe care trebuia sa il apere.Revolutia de la Timisoara, a inceput cu o zi inainte, pe 16 decembrie in fata casei preotului Laszlo Tokes si au aprins lumanari, in semn de protest fata de decizia autoritatilor de a-l scoate din locuinta sa si a-l muta intr-o alta parohie.La Timisoara se ... citeste toata stirea