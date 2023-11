17 noiembrie: Ziua Internationala a Studentilor are o incarcatura speciala si isi are originea intr-un eveniment tragic, petrecut la Praga.Ziua de 17 noiembrie este dedicata studentilor din intreaga lume.Aceasta zi ofera o oportunitate de a reflecta asupra contributiei semnificative pe care tinerii o aduc la progresul stiintific, cultural si social, dar si la ei ca o forta a schimbarii.17 noiembrie: Originea Zilei Internationale a StudentilorIstoria Zilei Internationale a Studentilor are ... citeste toata stirea