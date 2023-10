Ziua Internationala pentru Eradicarea Saraciei este sarbatorita in fiecare an pe 17 octombrie.Aceasta zi a fost desemnata de Natiunile Unite pentru a aduce in atentia lumii problema saraciei si a dezavantajelor economice cu care se confrunta miliarde de oameni din intreaga lume.Scopul principal al acestei zile este de a promova constientizarea si de a mobiliza actiuni pentru a combate saracia si inegalitatea.Pe 17 octombrie, organizatii neguvernamentale, guverne, institutii educationale ... citeste toata stirea