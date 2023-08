In perioada 18 - 21 august 2023, la Sebes se va desfasura un nou festival al verii, care va cuprinde evenimente dedicate tuturor varstelor locuitorilor orasului inspirate de valorile culturale locale, tema pe care ne propunem sa o abordam prin artele spectacolului fiind "Armonii in Sebes".La aceasta sarbatoare locala va fi premiata excelenta in educatie, prin tinerii care au obtinut rezultate deosebite la invatatura, arta si sport, la fel si seniorii care aniverseaza 50 de ani de casatorie. ... citeste toata stirea