18 misiuni ale pompierilor bihoreni pentru protejarea populatiei si inlaturarea efectelor vantului puternic

In cursul zilei de joi, 13 martie a.c., fortele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" au desfasurat 18 misiuni de protectie a comunitatilor si de inlaturare a efectelor vijeliei manifestate in judetul Bihor.Misiuni de prevenire a situatiilor de urgentaPompierii Sectiei Beius, Detasamentului Salonta si Detasamentului 1 Oradea au intervenit preventiv pentru inlaturarea a trei stalpi de telefonie care prezentau pericol pentru trecatori, in localitatile Remetea,