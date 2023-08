Traditionala sarbatoare a Zilelor lemnarilor din Muntii Apuseni va avea loc in weekendul 19 - 20 august, pe Varful Petreasa (cota 1600) din comuna Horea. Din program nu va lipsi concursul national "Cel mai bun lemnar", spectacole folclorice si hora moteasca.Evenimentul este organizat in fiecare an, din 1996, la jumatatea lunii august. Sarbatoarea promoveaza mestesugurile, obiceiurile si traditiile oamenilor din Apuseni.Participantii la eveniment pot achizitiona obiecte mestesugaresti ... citeste toata stirea