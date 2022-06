19 iunie: Ziua internationala a plimbarilor. Beneficiile pentru sanatate ale mersului pe jos

Ziua Internationala a Plimbarilor este o sarbatoare neoficiala, dar foarte populara in mai multe tari ale lumii.Se concentreaza pe incurajarea oamenilor sa incetineasca si sa se bucure de viata, mai degraba decat sa se grabeasca orbeste prin ea.Ziua Internationala a plimbarilor se sarbatoreste asadar in fiecare an, pe 19 iunie si este un prilej de a le reaminti oamenilor placerea de a merge din punctul A in punctul B, fara a avea un scop in sine.Pentru ca plimbarea tocmai asta inseamna: ... citeste toata stirea