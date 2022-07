2 iulie: Ziua mondiala a obiectelor zburatoare neidentificate (OZN). Care este originea acestei zile

Ziua mondiala a obiectelor zburatoare neidentificate (World UFO Day) a fost stabilita in urma unui eveniment petrecut in noaptea de 2 spre 3 iulie 1947, in SUA, langa Roswell, cunoscut sub denumirea de "incidentul Roswell" si care a starnit numeroase controverse.Acest incident a ramas unul dintre cele mai misterioase si mai controversate fenomene de pe planeta si a inspirat multe productii cinematografice, carti, ulterior.Scenariul cel mai vehiculat este cel al prabusirii unei nave ... citeste toata stirea